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اعتقالات بعد إطلاق نار على منازل بالطيبة

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 13:11

اعتقالات بعد إطلاق نار على منازل بالطيبة
الطيبة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

شهدت مدينة الطيبة منذ مساء أمس، الإثنين، أعمال عنف، تخللت إطلاق نار على 3 منازل مأهولة وإصابة شاب بجروح طفيفة من جراء تعرضه لرصاصة طائشة.

وفي التفاصيل، أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره، برصاصة طائشة في قدمه، وهو على مدخل بيته في الحي الجنوبي بالطيبة، نقل على إثرها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

وأطلق جناة مجهولون النار، مساء أمس، على بيتين في منطقة مدرسة الحكمة بالمدينة، دون تسجيل إصابات تذكر، وفي جريمة أخرى ألقى جناة مجهولون قنبلة وأطلقوا النار تجاه منزل في الحي الجنوبي دون تسجيل إصابات.

ووفقا للشرطة فقد عثر عدد من أفرادها، اليوم، على سلاح في منطقة مفتوحة بالطيبة، واعتقل عدد من المشتبهين. كما تم العثور على مسدس من نوع "غلوك" وسلاح مصنع من نوع "كارل غوستاف" في منطقة مفتوحة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الطيبة
#العنف والجريمة
#سلاح
#اعتقالات

اعتقالات بعد إطلاق نار على منازل بالطيبة

اعتقالات بعد إطلاق نار على منازل بالطيبة

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