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طمرة: إصابة امرأة في حريق منزلي

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 09:31

طمرة: إصابة امرأة في حريق منزلي
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

أصيبت امرأة بحروق إثر اندلاع حريق في منزل مأهول بمدينة طمرة، فجر اليوم الثلاثاء.

وأحيلت المصابة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لتلقي العلاج، ووصفت حالتها بأنها متوسطة.

وأخمد السكان الحريق في المنزل، فيما عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخراج الدخان الكثيف من المكان.

وباشر خبير الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق الذي لم تتضح خلفيته بعد.

وحذرت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال أجواء الطقس الباردة. وناشدت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا في فصل الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#طمرة
#حرائق
#حوادث منزلية

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