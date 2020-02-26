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اتهام شابين من البعنة بالسطو على مخبز

تاريخ النشر: 26/02/2020 - 13:58

اتهام شابين من البعنة بالسطو على مخبز
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام ضد شابين من البعنة، نسبت إليهما جريمة السطو على مخبز بالقرية وسرقة المال منه، وأرفقت بلائحة الاتهام طلب تمديد اعتقالهما لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الشابين لتورطهما في عملية السطو على المخبز، يوم 17 كانون الثاني/ يناير الماضي. وتبين أن أحدهما سرق مبلغا نقديا من المكان تحت التهديد بالسلاح بينما قام الآخر بحراسة وتأمين تنفيذ عملية السطو خارج المكان.

وأفيد أنه جرى توقيف الشابين (21 و25 عاما) أثناء تواجدهما في منزليهما. وأحيلا إلى مركز الشرطة لاستجوابهما وتم تمديد توقيفهما بناء على طلب الشرطة على يد المحكمة من وقت لآخر وفقًا للتطورات في التحقيق.

وبعد الانتهاء من التحقيق، تم نقل الملف إلى النيابة العامة، وتقديم لائحة اتهام ضد الشابين في المحكمة المركزية بحيفا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#البعنة
#اتهام
#سطو مسلح
#العنف والجريمة

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