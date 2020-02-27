  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطيبة: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 13:42

الطيبة: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق
من مكان الحادث بالطيبة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أُصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم، الخميس، إثر حادث طرق بين مركبتين، قرب مسجد بلال بن رباح شمالي مدينة الطيبة.

وجاء في التفاصيل أن بين المصابين الخمسة، مصاب وصفت جروحه بالخطيرة، وهو يعاني من إصابة حادة بصدره ونقل إلى المستشفى وهو تحت التنفس الاصطناعي.

وقدّم الطاقم الطبي لمركز التميم في الطيبة، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الطيبة
#حوادث الطرق
#سيارات

الطيبة: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق

الطيبة: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انخفاض في أسعار الوقود بسبب كورونا
انخفاض في أسعار الوقود بسبب كورونا

2020-02-27

الرملة: تمديد اعتقال مشتبه بدهس الطفلة جود أبو غانم
الرملة: تمديد اعتقال مشتبه بدهس الطفلة جود أبو غانم

2020-02-27

إصابة حرجة لعامل بناء في أسدود
إصابة حرجة لعامل بناء في أسدود

2020-02-27

الأكثر قراءة

الرملة: مصرع الطفلة جود أبو غانم بحادث دهس

الرملة: مصرع الطفلة جود أبو غانم بحادث دهس

2020-02-26
كورونا تَسبب بأزمة سياحة غير مسبوقة في إسرائيل

كورونا تَسبب بأزمة سياحة غير مسبوقة في إسرائيل

2020-02-26
الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية

الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية

2020-02-26
ساندرز يهاجم نتنياهو ويقاطع

ساندرز يهاجم نتنياهو ويقاطع "أيباك"

2020-02-26
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2020-02-26