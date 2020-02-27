الطيبة: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق

أُصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم، الخميس، إثر حادث طرق بين مركبتين، قرب مسجد بلال بن رباح شمالي مدينة الطيبة.

وجاء في التفاصيل أن بين المصابين الخمسة، مصاب وصفت جروحه بالخطيرة، وهو يعاني من إصابة حادة بصدره ونقل إلى المستشفى وهو تحت التنفس الاصطناعي.

وقدّم الطاقم الطبي لمركز التميم في الطيبة، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.