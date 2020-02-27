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مصرع شخص في حادث طرق قرب الخضيرة

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 14:55

مصرع شخص في حادث طرق قرب الخضيرة
من مكان الحادثقرب الخضيرة، اليوم
عرب ٤٨

لقي شخص مصرعه في حادث طرق مروع وقع بين سيارة وجرافة على شارع رقم 4 قرب مدينة الخضيرة، بعد ظهر اليوم الخميس.

وحاولت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى مكان الحادث إنقاذ حياة سائق السيارة، لكن الطبيب المرافق اضطر لإقرار وفاته بعد أن فشلت كل عمليات الإنعاش. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وبهذا فقد بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 42 شخصا بينهم 13 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الخضيرة
#حوادث الطرق

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