وزارة التربية والتعليم: المدارس العربية خالية من "كورونا"

أصدرت وزارة التّربية والتعليم اليوم، السبت، بيانًا توضح فيه أن الأنباء أو الشائعات المتناقلة حول إصابات أو تعليمات جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد في مدارس البلدات العربية، لا تمت للصحة بصلة.

وقال البيان إنه "لا صحّة للشائعات التي يبثّها البعض حول تعليمات جديدة بصدد فيروس كورونا في مدارس مجتمعنا العربي، وهذا الهلع لا داع له".

ويشار إلى أن قسما من طلاب مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين خرجوا اليوم من المدرسة وعادوا إلى منازله، بعد تواجد أحد الطلاب تربطه قرابة بعائلة زارت إيطاليا مؤخرًا.

من جهتها، قالت العائلة السخنينيّة العائدة من إيطاليا، إنها نفذت التعليمات من وزارة الصحة، وأكدت: "ملتزمون بالحجر المنزلي، وحتى الآن لا أعراض صحية طالتنا تشير للإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك ننفذ التعليمات الصحية، وكل ما يقال حول الإصابة هي شائعات وأكاذيب".

وطالب قسم المعارف في البلدية إدارة المدرسة بفحص الموضوع بشكل مهني، بعد قرار أولياء أمور للطلاب بإعادة أبنائهم إلى منازلهم نتيجة تخوفهم مما جرت إشاعته من إصابة في المدينة.

وبناء على تعليمات المدير العام للوزارة جرى الإعلان عن افتتاح خط هاتفي بالتّعاون مع وزارة الصحة لمديري المدارس ولمربّيات الأطفال للتّواصل وللاستفسار حول كل ما يتعلّق بفيروس كورونا: رقم 036906640.

كذلك فانّ وزارة التّربية تدير خطًا مفتوحًا للمحادثات مع أولياء الأمور والطلاب، إذ يفعل الخط المفتوح مستشارون تربويّون ونفسيون مختصّون في التعامل مع حالات الطوارئ. ويعمل الخط المفتوح خلال أيّام الدّوام المدرسي من السّاعة 8:00 صباحا لغاية السّاعة 19:00.

رقم الخط المفتوح:

1800-25-00-25

0732211393