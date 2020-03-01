المقيبلة: اعتراض ضد مخطط لتمرير خط غاز على أراضي القرية

قدّمت اللجنة المحلية في قرية المقيبلة، لمؤسسات التنظيم والبناء، اعتراضا ضد مخطط مقترح لتمرير خط غاز ووقود قطري، من المُقرر أن يمرّ عبر أراضي القرية.

وأوضحت اللجنة في الاعتراض الذي قُدِّم بواسطة المحامي، قيس يوسف ناصر، والذي شمل اعتراضَ الأهالي على المخطط كذلك؛ أن المخطط الجديد سيلتهم أراضي القرية، مُشيرةً إلى أنه "يقضي على المنطقة التي بقيت غربًا".

وجاء في الاعتراض أنه تم إعداد المخطط دون الاكتراث لأصحاب الأراضي والقرية ودون التقيد بالقوانين الخاصة بهذا النوع من المخططات.

وطعن أهالي المقيبلة بشرعية المخطط الذي يمسّ مئات الدونمات من الأراضي الخاصة التي لن تصبح قابلة للاستعمال بسبب القيود التي يفرضها المخطط عليها.

وأشار الأهالي في الاعتراض إلى "المخططات التي يتم إعدادها حاليا لسكة حديد تقطع أراضي البلدة، وخط كهرباء وغيرها من مخططات البنى التحتية"، لافتين إلى أن خطر هذه المخططات ليس أقل من مخطط الغاز.

وأوضح الأهالي أن المخططات "ستلتهم مجتمعة ما تبقى للقرية من منطقة متاحة للتوسُّع".

بدوره، بيّن ناصر في الاعتراض أن اختيار مسار خط الغاز المقترح؛ لم يستند إلى فحص مهني وشامل لكافة المسارات الممكنة والبديلة لتمرير خط الغاز، ومنها بدائل لا تمس قرية المقيبلة وأراضيها الخاصة.