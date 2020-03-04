اعتقال ناشطين من العزير وعين ماهل

اعتقلت الشرطة الناشطين معاذ خطيب من قرية العزير وعلي أبو ليل من قرية عين ماهل، فجر اليوم الأربعاء.

وأكد المحامي عمر خمايسي أنه جرى اعتقال الناشطين من منزليهما واقتيادهما إلى التحقيق في معتقل الجلمة، دون أن تتبين حتى اللحظة دوافع وأسباب الاعتقال.

وكتب والد معاذ كمال خطيب على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "في مناصرة الشيخ رائد فتحي بعد اعتقاله الهمجي من قبل المخابرات الإسرائيلية، مساء أمس، وهو يخرج من مسجد في بيت حنينا، فكانت آخر جملة كتبها معاذ في الساعة العاشرة والنصف مساء 'لكن أهل الحق لا يخافون، أهل الحق على العهد باقون'.

في الساعة الخامسة والنصف فجرًا، المخابرات الإسرائيلية تعتقل ابني معاذ من بيته، وإنني أقول لابني معاذ: 'يا معاذ: أهل الحق لا يخافون، أهل الحق على العهد باقون'. معاذ: اعتز وأفتخر أنك ابني".