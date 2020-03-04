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اعتقال 8 مشتبهين بجرائم خطيرة في حيفا وأم الفحم وكفر قرع

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 15:19

اعتقال 8 مشتبهين بجرائم خطيرة في حيفا وأم الفحم وكفر قرع
تصوير الشرطة
عرب ٤٨

اعتقلت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والعالمية (لاهاف 433) صباح اليوم، الأربعاء، ثمانية أشخاص للتحقيق معهم تحت طائلة التحذير، وذلك للاشتباه فيهم بارتكاب جرائم تتعلق بمحاولة القتل والاعتداء على آخرين في ظروف مشددة وخطيرة، والابتزاز تحت التهديد والتآمر على ارتكاب جريمة.

وأفيد أن المشتبهين من حيفا وأم الفحم وكفر قرع.

ووفقا للشبهات فإن كل مشتبه حاول القتل والاعتداء والابتزاز في عدة مناسبات خلال العام الماضي إذ تم إلحاق الأذى بالآخرين والتسبب في إصابة فعلية في أجساد المصابين ما ألزم تقديم العلاج الطبي لهم.

وجرى نقل عدد من الضحايا الذين تعرضوا لتلك الجرائم إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون بطلب الشرطة تمديد فترات اعتقال المشتبهين. كما أنه من المتوقع أن تعتقل الشرطة عددا من المشتبهين بضلوعهم في هذه الجريمة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كفر قرع
#أم الفحم
#حيفا
#العنف والجريمة

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