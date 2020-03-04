كشف تفاصيل اختطاف فتاة والاعتداء عليها بالنقب

اختطف شخص ابنته واعتدى وأولاده عليها بالضرب المبرح في حرش بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

ووفقا للشرطة فإنها تواصل التحقيق في ظروف اختطاف الفتاة إلى حرش والاعتداء عليها بالضرب المبرح، بواسطة والدها وأشقائها، وادعت الشرطة أن الاختطاف والاعتداء جاء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

وكانت الشرطة قد اعتقلت والدي الفتاة يوم 22 شباط/ فبراير الماضي، وبعد التحقيق مع والدتها بشبهة تشويش مجريات التحقيق ومواجهتها مع ابنتها الموجودة حاليا تحت حماية الشرطة، تمّ إطلاق سراح الوالدة، فيما تواصل الشرطة اعتقال الوالد (54 عاما) الذي أنكر الشبهات المنسوبة إليه.

وقال محامي الدفاع عن والد الفتاة، درويش ناشف، إن "الحديث عن فتاة تعاني من مشاكل نفسية وحتى أنها حاولت الانتحار وهناك آثار لذلك على يديها، وحين فقدت آثارها، مؤخرا تم إبلاغ الشرطة بالأمر، إلى أن عادت إلى بيت أعمامها في المنطقة التي تعيش فيها".

وبحسب ادعاء الشرطة رفضت الفتاة المواجهة مع والدها كونها تخاف منه.

هذا، وجرى تمديد اعتقال المشتبه به يوم الأحد الماضي، لغاية اليوم الأربعاء، وذلك من أجل فحص الملف مع النيابة العامة، في حين أكد القاضي في محكمة الصلح في بئر السبع، أنّه مرّ على الاعتقال نحو أسبوعين - وعلى الشرطة التقدم في هذه القضية، التي وصفتها الشرطة بأنها "خطيرة جدا".