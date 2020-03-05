القائمة المشتركة: إنجازنا سيمنع نتنياهو من تشكيل حكومته

أصدرت القائمة المشتركة مساء اليوم، الخميس، بيانًا شكر لداعميها ومناصريها لوضع ثقتهم بها، ومشددة أنها حققت هدفها المنشود بزيادة تمثيلها بدخول السيدتين سندس صالح وإيمان خطيب ياسين للكنيست.

وأوضحت القائمة المشتركة عبر بيانها أن "الإنجاز الكبير الذي حققناه جميعًا في الانتخابات العامة، هو ثمرة وحدتنا وتلاحمنا مع بعضنا في مواجهة السياسات العنصرية والفاشية، خصوصا قانون القومية المرفوض وقانون الهدم والغرامات كامنتس، وعدم الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب والسعي لتهجير أهلها، وغيرها الكثير من المظالم".

وشددت القائمة أن "هذا الفوز الكبير منع نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية متطرفة، تسعى لإنجار 'صفقة القرن'، تصفيةً للقضية الفلسطينية، وتستهدف كذلك حقوقنا القومية كمجتمع عربي فلسطيني، وتضعه تحت تهديد الترانسفير خصوصا منطقة المثلث".

وقالت القائمة المشتركة إن "مجتمعنا العربي الفلسطيني أثبت بوقوفه الشامخ يوم الانتخابات، وعيًا سياسيًا ورشدًا وطنيًا، وأظهر موقفًا صلبًا في وجه محاولات الأحزاب الصهيونية التسلل من جديد داخل قرانا ومدننا العربية، وبث الأضاليل لتشويه الوعي وثباب الموقف الوطني الأصيل".

وأكد البيان أن "القائمة المشتركة ستبقى على العهد، حصنًا للموقف الوطني والإنساني الأصيل، وتحافظ مكتسبات مجتمعنا وشعبنا، وتسعى جاهزة لتحقيق حقوقنا ومطالبنا العادلة والمستحقة، وفي مقدمتها محاربة العنف والجريمة، ووقف هدم البيوت ومتابعة قضايا الأرض والمسكن والتخطيط والبناء، والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب وتطويرها، وتطوير كل قرانا ومدننا العربية، ومتابعة قضايا التربية والتعليم، والتنمية والتطوير الاقتصادي والتشغيل، والدفع باعتماد خطة شاملة للتنمية والتطوير في المجتمع العربي، وغيرها من الملفات".