المصادقة على الخارطة الهيكلية لشمالي قرية معاوية

صودق اليوم، الإثنين، في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على أول خارطة هيكلية محلية لقرية معاوية منذ العام 1983، وذلك بعد سنوات عديدة لم يتمكن خلالها سكان معاوية من ممارسة حقهم الأساسي في البناء والمسكن.

وجاءت المصادقة بعد استيفاء مجلس بسمة المحلي في وادي عارة لكافة الشروط المطلوبة من أجل إيداع الخارطة الهيكلية لشمالي قرية معاوية.

وذكر المجلس أن الخارطة الجنوبية للقرية، بشقيها، على وشك الإيداع أيضا، في الفترة القريبة المقبلة، إذ سيقوم مخمّن اللجنة اللوائية بتقديم تقريره النهائي قبيل الإعلان عن عملية الإيداع.

ووجه مجلس محلي بسمة، برئيسه رائد كبها وقسم الهندسة وأعضاء المجلس الشكر لكل من ساهم بهذا الإنجاز وأشادوا بالدور الذي قام به ممثل المجلس لدى لجنة التخطيط والبناء المحلية، أحمد مصطفى حبيطي، في متابعة هذا الموضوع منذ سنوات ولغاية اليوم. كما شكروا المهندس نسيم نخلة ورئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا ولجنة التنظيم والبناء في وادي عارة برئيسها موظفيها وأعضائها.