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الناصرة: إلغاء الاحتفالات بيوم المرأة العالمي بسبب كورونا

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 14:33

الناصرة: إلغاء الاحتفالات بيوم المرأة العالمي بسبب كورونا
بلدية الناصرة
عرب ٤٨/ زكريا حسن

أعلنت بلدية الناصرة، اليوم الإثنين، عن إلغاء الاحتفالات والبرامج التي تنظمها البلدية سنويا في "يوم المرأة العالمي" الذي صادف يوم أمس الأحد، والاحتفالات بآذار شهر المرأة، بسبب التعليمات والإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

وجاء في بيان أصدرته البلدية، اليوم الإثنين: "احتفل العالم بأسره يوم أمس الأحد بالثامن من آذار يوم المرأة العالمي وبلدية الناصرة كعادتها تحتفي بهذا اليوم الذي تؤكد من خلاله أنها تعي جيدا دور المرأة وتضحيتها وعطائها اللامحدود في البيت والعمل وتربية الأولاد".
وتابع البيان "لكن بسبب التعليمات الوقائية من كورونا رأت إدارة البلدية تأجيل الاحتفال بيوم المرأة بعد أن تمّ تخطيط برنامج كامل لهذه المناسبة بالتنسيق بين مكتب الرئيس ومستشارته في مجال تمكين المرأة والنهوض بها. وأقتصر الاحتفاء والتكريم بتوزيع بطاقة تهنئة ممغنطة لكل المستخدمات في بلدية الناصرة وزعت من مكتب الرئيس ومستشارته للنهوض بالمرأة".

وقال رئيس البلدية، علي سلام، إنه يرفع أحلى وأجمل الأمنيات للمرأة في يومها العالمي ويرى بالمرأة شريكة في كل المجالات والتخصصات وبلدية الناصرة أكبر برهان على هذه الحقيقة حيث تشغل النساء من القوى العاملة في البلدية ما يقارب %70 من المستخدمين بعضهم يشغلنّ أعلى المناصب والوظائف في البلدية وعدد أعضاء البلدية من الإناث يزداد في كل دورة.

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#النااصرة
#كورونا
#فيروس
#تفشي المرض

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