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عكا: تصريح مدع ضد شاب بالتورط في جريمة قتل

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 13:22

عكا: تصريح مدع ضد شاب بالتورط في جريمة قتل
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الإثنين، تصريح مدع ضد الشاب هلال الحلو (25 عاما) من سكان مدينة عكا، على خلفية تورطه في جريمة قتل.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام في وقت لاحق ضد الحلو، بتهمة تورطه بجريمة قتل فتى ومحاولة قتل آخر على خلفية خلاف بين "أصحاب سوابق".

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2020 إذ وقعت جريمة إطلاق نار في شارع "فايتسمان" بنهريا، ما أسفر عن مقتل فتى يهودي (17 عاما) عن طريق الخطأ وإصابة آخر عربي بجروح خطيرة آنذاك.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#عكا
#نهريا
#جرائم القتل
#هلال الحلو

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