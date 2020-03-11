بلدية الطيبة تعقد جلسة طارئة لمواجهة فيروس كورونا

عقدت بلدية الطيبة، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة شارك فيها رئيس البلدية، المحامي شعاع منصور مصاروة، ومديرو الأقسام المختلفة، وذلك بهدف وضع الترتيبات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ ينتشر في البلاد، في الأيام الأخيرة.

وختمت الجلسة في بلدية الطيبة بضرورة الالتزام بكافة قرارات وزارة الصحة والوزارات الملزمة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وخرج المجتمعون بقرارات وتوصيات بينها الالتزام والتقيد بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة والمكاتب الحكومية، وعلى رأسها، وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم. والامتناع عن التعاطي مع الأخبار الكاذبة والإشاعات والحصول على المعلومة فقط من المصادر الرسمية المذكورة أعلاه. وتعزيز الوقاية والحفاظ على النظافة الصحية على جميع أشكالها في جميع مرافق البلدية والبلدة.

كما تقرر تحضير وتجهيز جهاز التربية والتعليم لأي طارئ أو تغيرات تطرأ في الشأن المذكور بناء على تعليمات الجهات الرسمية المسؤولة وإلغاء جميع الجولات والرحلات والفعاليات المنهجية واللامنهجية خلال الأسبوعين المقبلين حتى صدور تعليمات جديدة بالشأن. والاستعداد لإمكانية تقديم الخدمات للجمهور من خارج مكاتب البلدية، إذ ستقوم البلدية بتحديد هوية الموظفين الذين يمكنهم تقديم الخدمات للجمهور من خارج البلدية دون التسبب بضرر أو تعطيل مصالح الجمهور إذا لزم الأمر. والتواصل مع جميع كبار السن في المدينة والحفاظ على علاقة متواصلة معهم وزيارتهم من قبل الأقسام المسؤولة بشكل متواصل.

يذكر أن هذه الجلسة عقدت بعد عدة جلسات مصغرة من أجل الوقاية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.