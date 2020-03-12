البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

قُتل الشاب محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من قرية البعنة، فجر اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، خلال تواجده في القرية التعاونية "موشاف حزون" في الجليل الأعلى.

ووفقا للتفاصيل، فإن الشرطة تلقت بلاغا عند الساعة الرابعة فجرا، عن إطلاق نار صوب "تسيمر" في القرية التعاونية "موشاف حزون".

وعثرت الشرطة التي استنفرت قواتها إلى المكان، على جثة شاب وعليها علامات إطلاق نار، وأقر طاقم طبي وفاته في المكان، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وقام طاقم من التحقيق الجنائي في الشرطة بإغلاق موقع الجريمة، وجمع أدلة وبيانات التي من شأنها فك رموز الجريمة.

كما نصبت الشرطة الحواجز على الطرقات المحاذية لمكان الجريمة، وأجرت تفتيشات واسعة شملت المركبات، لكن دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، فيما تم تحويل التحقيق إلى قسم جرائم القتل في الوحدة المركزية.

11 جريمة قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري

وبمقتل الشاب محيي الدين هشام بدران من البعنة، ترتفع جرائم القتل التي وقعت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم إلى 11 جريمة، والتي كان آخرها جريمة قتل نسرين عبد الحفيظ جبارة من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس الجاري، وسبقها مقتل الشاب نبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من قرية جسر الزرقاء، في جريمة إطلاق نار بالقرية، يوم 27 شباط/ فبراير الماضي.

كما قتل رسمي الأسد (35 عاما)، متزوج وأب لأطفال، في جريمة إطلاق نار وعُثر على جثته بالقرب من المقبرة في بلدة اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح يوم 9 شباط/ فبراير الجاري، وعودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب، في جريمة إطلاق نار بمحطة وقود قرب مدينة رهط يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، والشاب محمود مبرشم (30 عاما) في جريمة إطلاق نار في جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، والشاب عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من قرية السيد في جريمة إطلاق نار يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وشادية أبو سريحان (35 عاما) من قرية بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، وساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، وحمادة طه في الأربعينيات من عمره من سكان مدينة كفر قاسم بانفجار استهدف سيارة خصوصية كان يستقلها على شارع رقم 6 يوم 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، والفتى محمود العطاونة العبيد (16 عاما في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.