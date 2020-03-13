  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام شاب من عكا بقتل فتى من نهريا

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 11:14

اتهام شاب من عكا بقتل فتى من نهريا
(توضيحية)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، لائحة اتهام خطيرة ضد الشاب هلال محمد الحلو (25 عاما) من سكان مدينة عكا نسب إليه تهمة قتل الفتى آفي تسيتواشفيلي (17 عاما) من نهريا ومحاولة قتل آخر، حيازة السلاح وتشكيل خطر على حياة المسافرين على الشارع.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2020 إذ وقعت جريمة إطلاق نار في شارع "فايتسمان" بنهريا، ما أسفر عن مقتل الفتى عن طريق الخطأ وإصابة آخر عربي بجروح خطيرة آنذاك.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الشاب خطط وقرر وآخرون قتل المصاب أو أحد أقاربه وأفراد عائلته أو معارفه،
إذ انتظر المتهم وآخرون في في شارع "فايتسمان" في نهريا، وفي حوالي الساعة 19:00 لاحظوا وجود المصاب وهو يقطع الشارع وإلى جانبه الضحية فقاموا بإطلاق النار صوبهما وقُتل الفتى عن طريق الخطأ، وأصيب آخر بجراح خطيرة والذي كان يسير بالقرب منه".

اقرأ/ي أيضًا | عكا: تصريح مدع ضد شاب بالتورط في جريمة قتل

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#اتهام
#عكا
#نهريا
#هلال الحلو
#جرائم القتل

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يزبك تطالب بتعويضات مالية للعمال المستقلين بسبب كورونا
يزبك تطالب بتعويضات مالية للعمال المستقلين بسبب كورونا

2020-03-13

تمديد اعتقال الأسيرة آية خطيب لغاية الأحد المقبل
تمديد اعتقال الأسيرة آية خطيب لغاية الأحد المقبل

2020-03-13

شحادة يطالب وزير الخارجية بإعادة الطلاب العرب للبلاد
شحادة يطالب وزير الخارجية بإعادة الطلاب العرب للبلاد

2020-03-13

الأكثر قراءة

مواجهة كورونا: تعليق شامل للدوام الدراسي بدءًا من الجمعة

مواجهة كورونا: تعليق شامل للدوام الدراسي بدءًا من الجمعة

2020-03-12
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109

2020-03-12
البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

2020-03-12
اتفاق بين المشتركة و

اتفاق بين المشتركة و"كاحول لافان" على رئاسة الكنيست ومنع تكليف متهم

2020-03-12
تعليمات جديدة تهدف لتقليص الإصابة بكورونا

تعليمات جديدة تهدف لتقليص الإصابة بكورونا

2020-03-12