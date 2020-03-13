اتهام شاب من عكا بقتل فتى من نهريا

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، لائحة اتهام خطيرة ضد الشاب هلال محمد الحلو (25 عاما) من سكان مدينة عكا نسب إليه تهمة قتل الفتى آفي تسيتواشفيلي (17 عاما) من نهريا ومحاولة قتل آخر، حيازة السلاح وتشكيل خطر على حياة المسافرين على الشارع.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2020 إذ وقعت جريمة إطلاق نار في شارع "فايتسمان" بنهريا، ما أسفر عن مقتل الفتى عن طريق الخطأ وإصابة آخر عربي بجروح خطيرة آنذاك.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الشاب خطط وقرر وآخرون قتل المصاب أو أحد أقاربه وأفراد عائلته أو معارفه،

إذ انتظر المتهم وآخرون في في شارع "فايتسمان" في نهريا، وفي حوالي الساعة 19:00 لاحظوا وجود المصاب وهو يقطع الشارع وإلى جانبه الضحية فقاموا بإطلاق النار صوبهما وقُتل الفتى عن طريق الخطأ، وأصيب آخر بجراح خطيرة والذي كان يسير بالقرب منه".

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