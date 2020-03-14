  2. محليات
  3. أخبار محلية

3 مُصابين بجريمتي إطلاق نار وجريمة طعن

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 01:17

3 مُصابين بجريمتي إطلاق نار وجريمة طعن
قرب موقع الجريمة في كفر قاسم
عرب ٤٨

أُصيب مساء يوم الجمعة، ثلاثة أشخاص، بجراح، في كل من مدينتي الناصرة وكفر قاسم، بالإضافة لقرية كفر مندا، في 3 جرائم.

ففي كفر مندا، أصيب فتى (15 عامًا)، بجراح متوسّطة، إثر تعرّضه للطعن في البلدة.

وأُحيل الفتى إلى عيادة محلية في البلدة، حيث قدّم له طاقم طبيّ الإسعافات الأولية، قبل أن ينقله إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وفي كفر قاسم، أصيب شاب في العشرينات من عمره بجراح متوسطة إثر تعرّضه لإطلاق نار في المدينة، فيما لم تُعرَف خلفية الجريمة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب، ونقله لمستشفى "بلنسون" في بيتح تكفا.

وفي الناصرة، تعرّض شاب يبلغ من العمر 40 عامًا لإطلاق نار، في جريمة أُصيب على إثرها بجراح متوسطة كذلك.

وجاء في التفاصيل أن الشاب والذي يعمل حارس أمن، تعرض لإطلاق النار، قرب فندق "الليغاسي" في المدينة.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إن "ملثميْن أقدما على إطلاق النار باتجاه رجل في مدينة الناصرة ما أسفر عن إصابته وإحالته للمستشفى لتلقي العلاج الطبي"، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تُفيد بأن خلفية الجريمة، هي "خلاف بين عائلتين".

وتأتي هذه الجرائم الثلاث، بعد ساعات من مقتل الشاب محمد الشمالي من مدينة الرملة، والذي قُِتل في نتانيا، حيث أُطلِق عليه النار حينما كان يستقلّ سيارته رفقةَ شابة في الثلاثينات من عمرها، والتي تعرضت لإصابة خطيرة إثر الجريمة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جريكة إطلاق نار
#جريمة طعن
#إصابة فتى
#الناصرة
#كفر مندا
#كفر قاسم

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل محمد الشمالي من الرملة... "انتقام كردّ على جريمة أخرى"
مقتل محمد الشمالي من الرملة... "انتقام كردّ على جريمة أخرى"

2020-03-14

كفر كنا تعلّق حركة السياحة بسبب انتشار فيروس كورونا
كفر كنا تعلّق حركة السياحة بسبب انتشار فيروس كورونا

2020-03-13

لجنة المتابعة تقر إحياء الذكرى الـ44 يوم الأرض في دير حنا
لجنة المتابعة تقر إحياء الذكرى الـ44 يوم الأرض في دير حنا

2020-03-13

الأكثر قراءة

مواجهة كورونا: تعليق شامل للدوام الدراسي بدءًا من الجمعة

مواجهة كورونا: تعليق شامل للدوام الدراسي بدءًا من الجمعة

2020-03-12
اتفاق بين المشتركة و

اتفاق بين المشتركة و"كاحول لافان" على رئاسة الكنيست ومنع تكليف متهم

2020-03-12
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 109

2020-03-12
إيران: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا

إيران: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا

2020-03-12
البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

2020-03-12