كورونا: فتح 72 ملفا جنائيا ضد مخلين بأمر الحجر الصحي

فتحت الشرطة الإسرائيلية 72 ملفا جنائيا ضد مخلين بأمر الحجر الصحي في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا في البلاد لغاية اليوم.

وجرى كذلك فتح 8 ملفات جنائية بشأن شبهات لنشر رسائل كاذبة "فايك نيوز" وتم إغلاق محلات تجارية "عملت خلافا للتعليمات"، وفقا لادعاء الشرطة.

وقامت الشرطة، في الأيام الأخيرة، بتفريق التجمعات ومنع التجمهرات في قاعات أفراح ومحال تجارية، وأغلقت قاعات أفراح في الطيرة وكفر قاسم وفتحت ملفات تحقيق بشبهة "انتهاك أمر التجمهر وإقامة حفل شارك فيه عدد كبير من الناس وانتهاك الشروط لتشغيل المحلات التجارية.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا، الليلة الماضية، حول مشتبه بالإصابة بفيروس كورونا هرب من مركز طبي في منطقة شمالي البلاد واستقل قطارا نحو بئر السبع، جنوبي البلاد، وتم توقيف القطار وفق طلب الشرطة بالقرب من الجامعة في بئر السبع، وجرى رصد المشتبه به وإحالته من المكان وإبعاده عن الجمهور ونقله لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا".