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64 سنتيمترا لامتلاء بحيرة طبرية

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 09:57

64 سنتيمترا لامتلاء بحيرة طبرية
بحيرة طبرية (عرب 48)
عرب ٤٨

أفادت سلطة المياه اليوم، الأربعاء، أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه لغاية نهاية يوم أمس، الثلاثاء، بـ2 سنتيمترا إضافية، وينقص البحيرة 64 سنتيمترا لامتلائها بشكل كامل.

وأضافت سلطة المياه أن منسوب المياه الحالي في بحيرة طبرية يعتبر الأفضل منذ بدء فصل الشتاء من هذا العام، وفقا للمعطيات، وأن منسوب المياه في البحيرة لا يزال يرتفع بشكل ملحوظ لأول مرة بهذا الشكل منذ عقود.

إلى ذلك، توقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا، وتهطل الأمطار في مناطق عديدة من البلاد على فترات، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة عموما خصوصا في الجبال.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بحيرة طبرية
#مياه
#أمطار

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