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إصابة شاب بإطلاق نار في محطة قطار وسط البلاد

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 13:01

إصابة شاب بإطلاق نار في محطة قطار وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في محطة القطار ببلدة روش هعاين وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حراس الأمن في محطة القطار أقدموا على إطلاق النار على الشاب بسبب سيره على سكة القطار وعدم انصياعه لأوامرهم.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها خطيرة في القسم السفلي من جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلينسون" في بيتح تيكفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، في الوقت الذي لم تعرف فيه بعد هوية المصاب.


#إطلاق نار
#جريمة
#محطة قطار
#العنف والجريمة

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