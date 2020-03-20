شاهد | الثلوج تتساقط على جبل الشيخ

تساقطت الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة.

وحمل المنخفض الجوي، في الأيام الأخيرة، نحو 20 سنتيمترا من الثلوج تساقطت فوق الجبل ليصل ارتفاع الثلوج إلى 25 سنتيمترا في القسم السفلي منه.

وأعلنت إدارة المنتجع أن درجة الحرارة بلغت، صباح اليوم، صفرا مئوية في الجزء السفلي. وأعلنت كذلك أن الموقع سيكون مغلقا أمام الزوار، اليوم، حتى إشعار آخر بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس ووفقا لتعليمات وزارة الصحة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا، وأعلن الراصد الجوي استمرار تأثير المنخفض الجوي، اليوم، إذ يكون الجو غائما وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما وشديد البرودة وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.