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شعب: حريق في منزل مأهول وسيارة

تاريخ النشر: 21/03/2020 - 08:01

شعب: حريق في منزل مأهول وسيارة
من المكان
عرب ٤٨

اندلع حريق في منزل مأهول ببلدة شعب، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية باستثناء أضرار في الممتلكات واحتراق سيارة في المكان، فجر اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن ألسنة النار شبت في الطابق الأول من المنزل، في الوقت الذي لم تتضح فيه الأسباب بعد.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت الحريق وعملت على إخراج الدخان من المنزل.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وفي سياق متصل، حذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال أجواء الطقس الباردة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".

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#شعب
#حريق

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