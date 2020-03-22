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حيفا: حريق في شقة سكنية بسبب هاتف خليوي

تاريخ النشر: 22/03/2020 - 09:18

حيفا: حريق في شقة سكنية بسبب هاتف خليوي
تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ
عرب ٤٨

شب حريق في شقة سكنية بمدينة حيفا، صباح اليوم الأحد.

وتبيّن من التحقيقات الأولية أن مصدر الحريق كان هاتفا خليويا تُرك موصولا بالشاحن.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، أنه "اندلع حريق في كريات شموئيل في حيفا بسبب هاتف خليوي ترك بالشاحن وكاد أن يؤدي إلى حريق كبير في الشقة السكنية خلال ساعات الفجر". وأضاف أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى المكان بعد بلاغ حول دخان يتصاعد من الشقة السكنية، واتضح أن صاحب الشقة استيقظ على رائحة الدخان وقام بإبلاغ الإطفاء والإنقاذ إذ وصلت الطواقم وعملت على فصل الهاتف من الشاحن وإخراج الدخان من الشقة، ولم يبلغ عن إصابات".

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#حرائق
#حيفا
#سلطة الإطفاء والإنقاذ

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