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اللد: اتهام شاب بمصرع الطفل رياض الزبارقة دهسا

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 13:39

اللد: اتهام شاب بمصرع الطفل رياض الزبارقة دهسا
المرحوم رياض الزبارقة
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة للمحكمة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب خالد برهومة (26 عاما) على خلفية ضلوعه في مصرع الفتى رياض بسام أبو شريقي الزبارقة (11 عاما) دهسا يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

ونسبت النيابة العامة للشاب تهمة "قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات والتسبب بوفاة الضحية".

وتقدمت النيابة العامة بطلب للمحكمة من أجل تمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم برهومة كان تحت تأثير المخدر، إذ قاد دراجة نارية في شارع 443، في الوقت الذي تواجد فيه الضحية على متن دراجة هوائية في المسلك الأيمن من الشارع".

وأضافت أن "المتهم اصطدم بالضحية من الخلف، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها بالمستشفى".


#رياض الزبارقة
#اللد
#حوادث الدهس
#لوائح اتهام
#خالد برهومة

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