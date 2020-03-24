  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة بإطلاق نار في رهط وسطو على محطة وقود بمجد الكروم

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 21:19

إصابة بإطلاق نار في رهط وسطو على محطة وقود بمجد الكروم
من مكان عملية السطو في مجد الكروم، مساء اليوم
عرب ٤٨

أصيب شخص يبلغ من العمر 55 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، مساء اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

وفي سياق منفصل، أقدم لص على تنفيذ عملية سطو تحت وطأة التهديد على عامل في محطة وقود ببلدة مجد الكروم في منطقة الشاغور.

وأسفرت عملية السطو عن سرقة مئات الشواقل من العامل في محطة وقود، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وشرعت الشرطة بأعمال البحث وراء مرتكب عملية السطو.


#مجد الكروم
#رهط
#العنف والجريمة

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطلاب العائدون من إيطاليا يواجهون ظروفًا سيّئة ومعاملة غير لائقة
الطلاب العائدون من إيطاليا يواجهون ظروفًا سيّئة ومعاملة غير لائقة

2020-03-24

كورونا: ما عدد الإصابات في البلدات العربية؟
كورونا: ما عدد الإصابات في البلدات العربية؟

2020-03-24

كورونا: غرفة طوارئ في "نوف هجليل" لسد احتياجات المواطنين
كورونا: غرفة طوارئ في "نوف هجليل" لسد احتياجات المواطنين

2020-03-24

الأكثر قراءة

"ميدل إيست آي": السيسي وعائلته في الحجر الصحي بعد مخالطته قائدًا عسكريًا مات بكورونا

2020-03-23
الاحتلال ينكّل بفلسطيني يُشتبه بإصابته بكورونا

الاحتلال ينكّل بفلسطيني يُشتبه بإصابته بكورونا

2020-03-23
قيود إضافية: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

قيود إضافية: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

2020-03-23
الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

2020-03-23
المصادقة على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست

المصادقة على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست

2020-03-23