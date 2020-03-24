إصابة بإطلاق نار في رهط وسطو على محطة وقود بمجد الكروم

أصيب شخص يبلغ من العمر 55 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، مساء اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

وفي سياق منفصل، أقدم لص على تنفيذ عملية سطو تحت وطأة التهديد على عامل في محطة وقود ببلدة مجد الكروم في منطقة الشاغور.

وأسفرت عملية السطو عن سرقة مئات الشواقل من العامل في محطة وقود، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وشرعت الشرطة بأعمال البحث وراء مرتكب عملية السطو.