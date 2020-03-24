المطالبة بإقامة محطات لفحص كورونا في وادي عارة والناصرة

طالب مركز السلطات المحلية في البلاد، في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد وبموجب تعليمات وزارة الصحة للأشخاص الموجودين في الحجر المنزلي بإجراء فحوصات لفيروس كورونا، بإقامة محطات لفحص عينات فيروس كورونا بطريقة "افحص وسافر" في منطقة وادي عارة وفي مدينتي الناصرة و"نوف هجليل".

ووجه رئيس المركز، حاييم بيباس، رسالة بهذا الخصوص لكل من وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ومدير عام "نجمة داوود الحمراء"، إيلي بين.

وأشار في رسالته إلى أن مركز السلطات المحلية على استعداد للتعاون والمساعدة في كل ما يطلب منه بهذا الخصوص.

وفي سياق ذي صلة، وخلافا لما أُعلن، أمس الإثنين، بأنه سيتم افتتاح محطة لفحص كورونا بمنطقة وادي عارة وتحديدًا بموقف السيارات التابع لقاعة ميس الريم في قرية عرعرة، أُعلن اليوم عن تأجيل ذلك، وفقا لما أفاد مجلس محلي عرعرة عارة.

وأوضح المجلس أنه "وصلنا للأسف أنه لن تكون هناك فحوصات للكشف عن الكورونا، اليوم، كما سبق وأن تم الإعلان عنه في عدة مواقع، وكنا نحن أيضًا بصدد الإعلان إلا أن التأجيل لأجل غير محدد وصلنا قبل أن نعلن ذلك. وعليه يرجى عدم التوجه بالاستفسارات حول فحص اليوم لا للمجلس المحلي ولا مركز نجمة داوود الحمراء".

وأكد المجلس أن "رئيس المجلس بالتعاون مع باقي الرؤساء وأعضاء الكنيست، سيواصلون ضغطهم من أجل تفعيل خدمات متنقلة لفحص الكورونا للمشتبه بإصابتهم بأعراضها".