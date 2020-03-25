كورونا: 18 مصابا بينهم 2 من طمرة في مستشفى "رمبام"

أفاد الناطق بلسان مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، صباح اليوم الأربعاء، أن 18 مصابًا يتلقون العلاج في أحد أقسام المستشفى بإدارة د. حاتم حسين.

وأكد أنه وصل مصاب، في الخمسينيات من عمره من سكان طمرة، أمس، خلال ساعات المساء، إلى المستشفى لتلقي العلاج، والحديث يدور حول شقيق المصاب من طمرة، والذي يتلقى العلاج في قسم الكورونا بالمستشفى.

وأضاف أن"اثنان من بين المصابين في قسم الكورونا في المستشفى حالتهما خطيرة، بالإضافة إلى أن امرأة وطفلها الذي يبلغ من العمر عاما واحدا يتلقان العلاج في قسم للعلاج بقسم الأطفال، وحالتهما ممتازة، ومن المحتمل إحالتهما، اليوم، لاستكمال العلاج في المنزل".

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية طمرة للجمهور أنه "تم بالفعل التأكد من وجود حالتي إصابة بعدوى الكورونا في بلدنا. الرجاء وحسب تعليمات وزارة الصحة كل شخص تواجد معهما لمدة لا تقل عن 15 دقيقة أن يلزم الحجر الصحي.

وشددت البلدية على أن "الأمر ليس بمزحة ولا يحتاج إلى الاستهتار، إنما يحتاج لوقفة بلد من أجل محاربته إن شاء الله. نطلب من الجميع التزام البيوت والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والبلدية فالعدوى تنتشر كالنار بالهشيم، ولا نريدها أن تصل إلى بيوتنا. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل وللجميع الصحة والعافية. رجاءً رجاءً ثم رجاءً الزموا بيوتكم، والله ولي التوفيق".