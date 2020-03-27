عودة 200 طالب من الأردن وإدخالهم إلى الحجر الصحي

عاد أكثر من 200 طالب جامعي كانوا يتعلمون في الأردن إلى البلاد، الليلة الماضية.

ونُقل الطلاب إلى الحجر الصحي في فنادق بإدارة قيادة الجبهة الداخلية "بوتيك سي أوف جليلي" في طبرية، و"بريما بارك" في القدس.

وعملت طواقم لتجهيز الفنادق واستيعاب الطلاب العائدين في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأقيمت في الفنادق غرفة عمليات منفردة والتي تنسّق بين الخدمات الطبية وطواقم المتابعة الطبية، وطاقم إدارة الفندق، والشرطة التي تنظم الدخول إلى المكان.

وأُعلن أنه لن يسمح بدخول المكان دون تنسيق مسبق. وتقع مسؤولية العلاج الطبي على وزارة الصحة وصناديق المرضى.