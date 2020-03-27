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مصابان بإطلاق نار في كفر ياسيف ودبورية

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 23:38

مصابان بإطلاق نار في كفر ياسيف ودبورية
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨

أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر ياسيف، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في القسم السفلي من جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي سياق منفصل، تعرض شاب يبلغ من العمر 24 عاما، للإصابة بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ببلدة دبورية.

وأحيل المصاب بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.


#كفر ياسيف
#دبورية
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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