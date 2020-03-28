  2. محليات
  3. أخبار محلية

حيفا: 5 إصابات في حريق منزلي

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 09:46

حيفا: 5 إصابات في حريق منزلي
من مكان الحريق
عرب ٤٨

شبّ حريق في شقة سكنية بشارع "كارمي" في مدينة حيفا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جراء استنشاقهم الدخان، فجر اليوم السبت.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت الحريق الذي ألحق أضرارا جسيمة في المكان، وعملت على تخليص المصابين من داخل الشقة السكنية.

وبعد التحقيق في خلفية الحريق، اتضح أن ألسنة النار اندلعت في صالون الشقة بسبب دفاية أسلاك.

إلى ذلك، حذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال أجواء الطقس الباردة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".


#حريق
#حيفا
#حوادث منزلية

حيفا: 5 إصابات في حريق منزلي

حيفا: 5 إصابات في حريق منزلي

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار
حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار

2020-03-28

وداعًا هاشم حمدان... وداعًا رفيق
وداعًا هاشم حمدان... وداعًا رفيق

2020-03-28

مصابان بإطلاق نار في كفر ياسيف ودبورية
مصابان بإطلاق نار في كفر ياسيف ودبورية

2020-03-27

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: أميركا الأولى بعدد الإصابات وأوروبا تواصل تشديد الإجراءات

مُستجدات كورونا حول العالم: أميركا الأولى بعدد الإصابات وأوروبا تواصل تشديد الإجراءات

2020-03-27
ما هي توقّعات الخبراء لنهاية جائحة كورونا؟

ما هي توقّعات الخبراء لنهاية جائحة كورونا؟

2020-03-27
ارتفاع عدد وفيات كورونا بالبلاد إلى 12

ارتفاع عدد وفيات كورونا بالبلاد إلى 12

2020-03-27
إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم

إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم

2020-03-27
وفاة نحو ألف إيطالي خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

وفاة نحو ألف إيطالي خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

2020-03-27