حيفا: 5 إصابات في حريق منزلي

شبّ حريق في شقة سكنية بشارع "كارمي" في مدينة حيفا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جراء استنشاقهم الدخان، فجر اليوم السبت.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت الحريق الذي ألحق أضرارا جسيمة في المكان، وعملت على تخليص المصابين من داخل الشقة السكنية.

وبعد التحقيق في خلفية الحريق، اتضح أن ألسنة النار اندلعت في صالون الشقة بسبب دفاية أسلاك.

إلى ذلك، حذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال أجواء الطقس الباردة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".