إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو

أعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدتي دبورية وشفاعمرو، صباح اليوم الأحد.

وسبق أن أُعلن عن إصابة مواطنين في بلدات طمرة ورهط والمغار وكسيفة وسخنين ودير حنا بفيروس كورونا، وقد نقلوا على إثر ذلك لتلقي العلاج في المستشفيات.

وأُعلن عن تشخيص إصابتين بفيروس كورونا المستجد في قرية كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وصرح رئيس مجلس دبورية المحلي، زهير يوسف، أنه "حتى الآن هناك 3 حالات تم تأكيد حملها لفيروس كورونا في دبورية".

وأضاف أن "الأمر خطير جدا، والاستهتار بالتعليمات وعدم الالتزام بالمكوث بالبيت وكل تعليمات وزارة الصحة سيؤدي إلى كارثة صحية، وبالتالي لن نستطيع السيطرة على الوضع إذا استمرت تصرفاتنا على هذا المنوال".

وختم يوسف بالقول إن "المحال التجارية غير الضرورية حسب التعليمات يجب عليها أن تغلق أبوابها حالا لأنها تسمح للتجمعات. ستقوم الشرطة بتحرير مخالفات بقيمة 5 آلاف شيكل لكل شخص لا يلتزم بالتعليمات من أصحاب المحال التجارية. نتوجه لأهلنا أن يقوا أنفسهم شر هذا المرض حتى تكون عائلاتهم وأهل بلدهم بأمان من هذا الفيروس الخطير. لا تتجولوا بالشوارع ولا داع للخروج من البيت من دون أي ضرورة".

وصرحت بلدية شفاعمرو أنه "وفقا لآخر المستجدات الصادرة من وزارة الصحة والجبهة الداخلية وشرطة شفاعمرو، بلدية شفاعمرو تعلن لكافة المواطنين أن الحالة المسجلة للإصابة بفيروس كورونا لشفاعمري تدور حول شخص مسجل في بطاقة الهوية كمواطن في شفاعمرو، لكنه لا يعيش في المدينة منذ سنوات طويلة".

وأضافت أنه "نطلب من المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من بلدية شفاعمرو ومركز المعلومات فيها للتأكد من مصداقيتها. نتمنى من جميع المواطنين التزام التعليمات، والسلامة لكافة المصابين".

هذا، ولا تزال البلدات العربية تعاني من إهمال الحكومة الإسرائيلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما لم تقم وزارة الصحة بإجراء فحوصات في تلك البلدات لكشف الإصابات بالفيروس.