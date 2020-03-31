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الهيئة العربية للطوارئ تشغّل غرفة طوارئ خاصة

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 16:30

الهيئة العربية للطوارئ تشغّل غرفة طوارئ خاصة
من غرفة الطوارئ بشفاعمرو، اليوم
عرب ٤٨

أعلنت الهيئة العربية للطوارئ عن بدء تشغيل غرفة الطوارئ الخاصة لمواجهة وباء كورونا.

وتعمل الهيئة العربيّة للطوارئ تحت مظلة "لجنة المتابعة العليا" و"اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة"، وتهدف إلى إنشاء مرجعيّة مهنيّة تعنى بالأحداث والمخاطر والكوارث والأزمات التي تعصف بمجتمعنا الفلسطيني في إسرائيل، في الوقت الذي يعاني مجتمعنا من تمييز مؤسساتي وحكومي مما يدفعه نحو خلق أطر بديلة تعمل على سد الاحتياجات أوقات الأزمات والكوارث.

وتأسست الهيئة في أعقاب تفشي جائحة "كوفيد 19" (كورونا)، وتشّكلت من عددٍ من الأطر المهنيّة والفاعلة جماهيريًا إضافة إلى عددٍ من جمعيات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية.

وقالت الهيئة إنها تعمل على بناء خطة عمل موحدة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ في مناطق الـ48، والتي تشمل التنسيق بين الأطر الفاعلة في الحقل، تنشيط مجال المرافعة والمطالب التي تتعلق بحقوق مجتمعنا خلال الأزمات والكوارث، تعزيز التكافل الاجتماعي والمساعدات الإنسانيّة، المساهمة في رفع الوعي المجتمعي للمخاطر من الأزمة، تنسيق أدوار الجهات المعنيّة بالمجتمع عند وقوع الطوارئ أو الأزمات، المشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في المجتمع ومتابعة تنفيذها، وإعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة من خلال إنشاء مركز المعلومات والموارد المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث.

ويُشار إلى أنّ غرفة الطوارئ تدار من جمعية الجليل-الجمعية العربية للبحوث والخدمات الصحية في شفاعمرو.

هذا، وتدعو الهيئة جميع السلطات المحلية العربية بالتواصل مع الغرفة من أجل تدوين مطالبهم واحتياجاتهم.

بالإمكان التواصل مع غرفة الطوارئ يوميا على الرقم 049861172.


#كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ
#مستجدات كورونا

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