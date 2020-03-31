كم مصابا بكورونا في بلدك ومتى تمر مراكز الفحوصات المتنقلة بالقرب منك؟

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 61 شخصا من البلدات والمدن العربية بفيروس كورونا المستجد، غير أن هذه الأرقام لا تشمل المصابين العرب من سكان المدن المختلطة مثل القدس وحيفا وعكا واللد والرملة والقدس.

وبيّنت المعطيات الرسمية أن البلدات العربية التي سجلّت إصابات بـ"كوفيد 19" هي:

> طمرة: 11 إصابة

> سخنين: 6 إصابات

> دير حنا: 5 إصابات

> رهط: 4 إصابات

> أم الفحم: 4 إصابات

> المغار: 4 إصابات

> كسيفة: 4 إصابات

> دبورية: 4 إصابات

> الناصرة: 3 إصابات

> الطيبة: إصابتان

> كفر قرع: إصابتان

> جت المثلث: إصابتان

> بسمة طبعون: إصابتان

بالإضافة إلى كل من شفاعمرو، عرابة، قلنسوة، يافة الناصرة، إكسال، أبو غوش، حرفيش، الفرديس: إصابة واحدة.

وفي ما يتعلق بالمدن المختلطة، سجلت حيفا 67 إصابة، اللد 37 إصابة، الرملة 25 إصابة، عكا 6 إصابات، ولا يعرف بالتحديد إذا ما كانت هذه الحالات تشمل مواطنين عرب.

هذا بالإضافة إلى تسجيل 650 إصابة في مدينة القدس معظمها في الأحياء الحريدية من القسم الغربي للمدينة المحتلة، وخصوصا في حي "مئة شعاريم".

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة والطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء، عن إقامة مراكز متنقلة لإجراء فحوصات كورونا في محيط البلدات والمدن العربية، وفقًا للبرنامج التالي:

> رهط والمنطقة: يوم الأربعاء، الأول من نيسان/ أبريل.

> الطيبة والمنطقة: يوم الأربعاء، الأول من نيسان/ أبريل.

> كفر قاسم والمنطقة: يوم الخميس، الثاني من نيسان/ أبريل.

> الناصرة والمنطقة: يوم الجمعة، الثالث من نيسان/ أبريل.

> إكسال ومنطقة مرج ابن عامر: يوم الجمعة، الثالث من نيسان/ أبريل.

> عرعرة ومنطقة وادي عارة: يوم السبت، الرابع من نيسان/ أبريل.

> عرابة وسخنين ودير حنا والمنطقة: يوم الأحد، الخامس من نيسان/ أبريل.

> دالية الكرمل: يوم الإثنين، السادس من نيسان/ أبريل.

> جديدة المكر: يوم الثلاثاء، السابع من نيسان/ أبريل.