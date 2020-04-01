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أم الفحم: افتتاح محطة لفحص الكورونا في عيادة كلاليت

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 15:48

أم الفحم: افتتاح محطة لفحص الكورونا في عيادة كلاليت
محطة لفحص الكورونا في عيادة كلاليت أم الفحم
عرب ٤٨

قامت عيادة صندوق المرضى العام "كلاليت" بافتتاح محطة "افحص وانطلق" لإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد، في مكان مخصّص، أقيم في ساحة موقف السيارات الخاص بعيادة منطقة الظهر، اليوم الأربعاء.

وأكدت العيادة أن هذا جاء حفاظًا على الصحّة النفسية والجسديّة لمؤمّني "كلاليت" في أم الفحم، وأنه بدءًا من اليوم سيتم إجراء الفحوصات لمؤمّني "كلاليت" الذين يعانون من أعراض وباء كورونا: حمّى وسعال أو ضيق في التنفّس.

وذكرت العيادة أنه، "في الأسابيع الأخيرة، طرأ تغيير جذري على روتين حياتنا اليومي بسبب أزمة كورونا. من الواضح أنّ هذه الأزمة تجلب معها الكثير من الخوف والقلق، العُزلة والضغوط النفسية والصحيّة".

وأكدت العيادة أنه "في النهاية، من المهم أن نتذكر أن هذه الأزمة ستمر، وستعود الحياة إلى طبيعتها، ومن المفضل استثمار هذه الفترة في كل ما يمكنه أن يحسن حياتنا وصحّة أجسادنا".

وقال مدير عام "كلاليت"، بروفيسور إيهود دفيدسون، إنه "نظرًا لانتشار وباء كورونا الذي فرض علينا تحدّيات كبيرة وصعبة للحفاظ على سلامة مؤمّنينا، أقامت كلاليت مجمّعات صحية خاصة في البلدات العربيّة لإجراء فحوصات تشخيص وباء كورونا وإتاحتها لمؤمّنينا".

جدير بالذكر أنه بإمكان المؤمّنين إجراء الفحوصات بتعيين موعد مسبق عن طريق هاتف رقم: 046141796 ما بين الساعات 7:30-16:00.

مرفق رابط للوصول من خلال تطبيق "ويز" أو "جوجل":

https://sps-app.com/SCF


#كورونا
#أم الفحم
#كلاليت
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا
#عيادات

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من عرب 48

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