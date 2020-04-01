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الناصرة: المستشفى الإنجليزي يفتتح قسم النصر لمرضى كورونا

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 08:25

الناصرة: المستشفى الإنجليزي يفتتح قسم النصر لمرضى كورونا
قسم النصر بمستشفى الناصرة الإنجليزي
عرب ٤٨

افتتح المستشفى الإنجليزي في النّاصرة قسم النّصر 1، وهو القسم الأول في النّاصرة والقضاء لاستقبال مرضى كورونا.

ويحتوي هذا القسم على 27 سريرا من ضمنهم 7 أسرّة للعلاج المكثّف للحالات الصّعبة، والّتي تحتاج إلى تنفّس اصطناعي، وذلك بعد أن حصل القسم على مصادقة وزارة الصّحة.

وجرى تجهيز القسم على أعلى المستويات الطبيّة والتكنولوجيّة التي تتكيّف مع الوضع الحالي، لمنع انتشار وباء كورونا في البلاد.

وتم تزوّيد القسم بجميع غرفه بكاميرات تعمل 7/24 لمواكبة جميع المرضى بواسطة الطواقم الطبيّة كافّة عن بُعد. كما يستطيع المرضى، كلّ على حد سواء، والطّاقم الطبي التّواصل بالصّوت والصورة بواسطة هواتف ذكيّة تمكن من إجراء محادثات الفيديو.

وزوّد القسم كذلك بسماعات طبيّة ذكية تعمل بتكنولوجيا لاسلكيّة، تمكّن الطواقم الطبّية من فحص المرضى عن بعد، بحسب توصيات وزارة الصّحة.

وقامت إدارة المستشفى بعزل القسم عن باقي الأقسام والمرضى في المستشفى، ولهذا يستمر العمل المعتاد في المستشفى لمعالجة جمهور المرضى الذي يرتاد المستشفى يوميًا. كما شيّدت حواجز إلكترونيّة عديدة تمنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى القسم دون إذن من غرفة المراقبة الخاصّة بهذه القسم.

وقال مدير المستشفى الإنجليزي، بروفيسور فهد حكيم، حول افتتاح القسم إن "للمستشفى الإنجليزي دور طبّي وجماهيري تاريخي وفعّال على مدار الـ160 سنة السّابقة، كما قام بعلاج ملايين الأشخاص على مدار هذه السنّين. وفي الأسابيع الثلاثة السابقة قام المستشفى الإنجليزي بالعمل، ليل نهار، لإتمام هذا القسم على أتمّ وجه وبأسرع وقت ممكن".

وختم بالقول إن "جميع الطواقم الطبية، الإدارية، الهندسيّة، اللوجستيّة والمعمارية عملت جاهدةً على مدار السّاعة لافتتاح هذه القسم. وبدوري أشكر الجميع على التّفاني والتجّند الفوري لإتمام هذا القسم وإنني فخور بكم جميعًا".


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#المستشفى الإنجليزي
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#مستجدات كورونا

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