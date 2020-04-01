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تمديد اعتقال شخص وأولاده بشبهة اختطاف وإخفاء ابنتهم

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 15:15

تمديد اعتقال شخص وأولاده بشبهة اختطاف وإخفاء ابنتهم
فعالية مناهضة للعنف ضد النساء (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة شخصا وبعض أبنائه من قرية ترابين الصانع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد اختفاء ابنته.

ونسبت الشرطة للشخص وأبنائه شبهة خطف ابنتهم.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا حول قيام ثلاثة ملثمين، الأسبوع الجاري، باختطاف امرأة وهي فاقدة للوعي، من بيتها خلال ساعات الليل، ويشتبه بأنها مختفية.

وأشار ممثل الشرطة في محكمة الصلح، في مدينة بئر السبع، إلى أن "والد المرأة لم يتعاون مع المحققين"، وعليه قررت المحكمة، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيقات الجارية.


#النقب
#ترابين الصانع
#شبهات
#العنف والجريمة
#اختطاف وإخفاء

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