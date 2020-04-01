كفركنا: البدء بالتخطيط لأراض ضمن المسار المسرّع 

أنجز مجلس محلي كفر كنا، إدخال تخطيط أراضي وادي زيد وظهر الظهور ضمن المسار التخطيطي المسرّع، والذي سيقصر بشكل كبير المدة المطلوبة من أجل الوصول إلى المصادقة النهائية على التخطيط وإعادة التوزيع.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحظى بها أراضي كفر كنا بالتخطيط ضمن هذا المسار السريع.

وشارك رئيس مجلس محلي كفر كنا، د. يوسف عواودة، نائبه طارق عباس، مخطط المدن مجد عنبتاوي، المخططة الرئيسية لوزارة الإسكان والبناء، فيرد سولومون، وأفراد طاقم التخطيط، مؤخرا، في جلسة انطلاق للمشروع عرض من خلالها أسس التخطيط.

ودعا المجلس المحلي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى جلسة شارك بها العشرات من أصحاب الأراضي البالغ مساحتها 550 دونما لاطلاعهم على برنامج التخطيط. وحصل على تمويل من وزارة الإسكان والبناء لتكلفة التخطيط مما يوفر على ميزانية المجلس وأصحاب الأراضي نحو 8 مليون شيكل.

وفي تعقيب لها، أكدت إدارة مجلس محلي كفر كنا على أن "واجبها بذل أقصى جهد من أجل السكان وكافة أهالي البلدة".