كورونا: إصابات جديدة في الطيبة وتل السبع وأم الفحم

كشفت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بالبلاد.

الطيبة

وأفاد مراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، أنه تم الكشف عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الطيبة، ليرتفع عدد المصابين إلى 6 في المدينة.

وبلغ عدد الأشخاص الملزمين بالعزل المنزلي في الطيبة 266 شخصا لغاية الآن. وأعلنت وزارة الصحة عن فتح محطة لفحص الفيروس في الملعب البلدي بالطيبة، صباح غد الخميس.

تل السبع

وأُعلن، الليلة الماضية، عن تسجيل أول إصابة لشاب (23 عاما) في قرية تل السبع بمنطقة النقب. وينضم الشاب إلى 11 مصابا من عرب النقب: 4 في رهط، و4 في كسيفة، وشاب من قرية السيد، وشاب من وادي النعم وقد تعافى تماما وعاد من المستشفى إلى منزله، وطالب من اللقية، عاد من الأردن ولم يدخل إلى القرية ودخل الحجر الصحي منذ عودته.

أم الفحم

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، اليوم، أنه سُجلت إصابة خامسة مؤكدة بفيروس كورونا في أم الفحم.

وقال فؤاد إنه "بحسب معطيات وزارة الداخلية ووزارة الصحة لهذا اليوم، تم تسجيل حالة خامسة مصابة بفيروس كورونا في أم الفحم."