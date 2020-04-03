الهيئة العربية للطوارئ تنشر فيديو توعويا: الحياة أهم

عممت الهيئة العربية للطوارئ، مساء اليوم الجمعة، فيديو توعوي ناشدت عبره المواطن العربي البقاء في البيت والالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على سلامته، وعلى سلامة أهله، وعلى سلامة المواطنين.

وحذّرت الهيئة من خطورة الموقف، خاصة وأن انتشار الوباء قد يؤدي إلى حالات وفاة، مما يحوّل الأفراد إلى "مسببين لموت أحبابهم!".

ومن المفترض أن تعمل الهيئة على إصدار عدد من الفيديوهات التوضيحية والمعلوماتية في السياق، حيث تطلب من الجمهور متابعة صفحتها على "فيسبوك" بشكل دائم.

ويشار إلى أنّ الفيديو الأول يقدمه الإعلامي محمد مجادلة، ومن المفترض أن تعمل الهيئة على إصدار 10 فيديوهات توعوية في المجال.

وأكدت الهيئة على أنّ الحفاظ على السلامة هي مسؤولية ملقاة على الفرد، وعلى الجميع.