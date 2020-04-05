كورونا في المجتمع العربي: أين ينتشر وكم عدد المصابين؟

بعد الإعلان عن مراكز فحوصات متنقلة لفيروس كورونا في المجتمع العربي، وإجراء ما يقارب 4887 فحصًا، نستعرض عدد الإصابات المُحدّث بفيروس كورونا في البلدات العربية لغاية مساء السبت.

ويُذكر أن هذه الأعداد ليست دقيقة بالضرورة، نظرًا لقلة الفحوصات التي تجرى في البلدات العربيّة، والحصيلة النهائية لمجمل الإصابات المذكورة، وفقًا لنتائج الفحوصات التي جرت في البلدات العربية.

*العدد المسجل بين القوسين هو الزيادة في اليوم الأخير

تل أبيب ويافا (مختلطة) 363 (17)

بئر السبع (عربا ويهودا) 126 (14)

حيفا (مختلطة) 101 (8)

اللد (مختلطة) 47 (3)

الرملة (مختلطة) 38 (2)

كرميئيل (مختلطة) 23

نوف هجليل (مختلطة) 21 (3)

أم الفحم 15 (2)

طمرة 14

عكا (مختلطة) 14 (2)

دبورية 12 (5)

جسر الزرقاء 10 (7)

الشبلي أم الغنم 9 (2)

معالوت وترشيحا (مختلطة) 9

الطيبة 8

الناصرة 8 (1)

جت 7 (1)

كسيفة 7 (1)

المغار 6

سخنين 6

دير حنا 5

بير الكسور 5

رهط 5 (1)

باقة الغربية 4

الطيرة 4 (2)

إكسال 3

صندلة 3

يافة الناصرة 3

طلعة عارة 3

بقعاثا (الجولان) 3

بسمة 2

بسمة طبعون 2

جديدة المكر 2

الناعورة 2

جولس 2

كفر كنا 2

كفر قرع 2

شفاعمرو 2

أبو غوش 1

أبو ربيعة 1

البعنة 1

جلجولية 1

دير الأسد 1

زيمر 1

حرفيش 1

طوبا الزنغرية 1

كفر ياسيف 1

معليا 1

اللقية 1

مجدل شمس (الجولان) 1

مسعودين العزازمة 1

كفر قاسم 1

نحف 1

عيلبون 1

عسفيا 1

عرابة 1

الفريديس 1

قلنسوة 1

تل السبع 1

البعينة النجيدات 1