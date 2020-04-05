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ممرضة من جديدة المكر تعلن إصابتها بالكورونا

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 08:14

ممرضة من جديدة المكر تعلن إصابتها بالكورونا
الممرضة إسراء أسعد
عرب ٤٨

أعلنت الممرضة إسراء أسعد من جديدة المكر عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الليلة الماضية.

ونشرت أسعد على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بيانا قالت فيه: "أنا إسراء أسعد، صبية من قرية جديده المكر، أنهيت تعليمي كممرضة هذه السنة وأعمل في دار لرعاية المسنين، خلال عملي تعرضت للإصابة بفيروس الكورونا وأنا حاليا ملتزمة بالحجر الصحي، عائلتي ملتزمة أيضا وكل الأشخاص الذين تواصلت معهم في الأسبوع الأخير".

وأضافت: "أحب أن أطمئن أهل بلدي الأعزاء بالنسبة لتواجدي في البلد هذه الفترة: أنا أسكن في حيفا وقمت بزيارة لأهلي يوم الإثنين 30.03.2020 ومن بعدها دخلت مخبز أريئيل الساعة 21:30، ولم أتواجد أبدا في أي محل آخر في البلد قبل أسبوع من يوم الإثنين وحتى الآن طبعا.

وأكدت أسعد: "أنا بتواصل مع وزارة الصحة، نجمة داوود الحمراء وصندوق المرضى ومتابعة لتعليماتهم وأشعر بصحة جيده والحمد لله. قمت بالتواصل أيضا مع رئيس المجلس المحلي، سهيل ملحم (أبو عدي)، وطلبت منه الكشف عن هويتي والكشف عن كامل المعلومات التي بلغت عنها" .

ووجهت كلمة لكل الأشخاص الذين يقرأون منشورها بالقول: "أتمنى لكم، لعائلاتكم، لأحبائكم الصحة والعافية".

وختمت الممرضة المصابة بالكورونا بالقول إنه "عند دخولي الحجر الصحي لم أقم بالتفكير ماذا سيحل بي وهل سأكون بخير؟ فكرت بكل الأشخاص الذين قابلتهم والذين تواجدت بقربهم، عائلتي، أصدقائي ومرضاي.. لذلك أناشدكم جميعا بالتزام منازلكم وأخذ جميع الاحتياطات والحذر فيما يخص موضوع فيروس الكورونا.. إن لم يكن حفاظا على أنفسكم من المرض فليكن حفاظا على أحبائكم.. علَّنا بإذن الله ننهي هذه الفترة بكل خير وبأقل أضرار.. دمتم برعاية الله وحفظه".


#كورونا
#إسراء أسعد
#فيروس كورونا
#جديدة المكر
#مستجدان كورونا

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من عرب 48

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