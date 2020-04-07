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أبو شحادة يطالب بإنشاء جسم مستقل للتحقيق في جرائم الشرطة

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 08:02

أبو شحادة يطالب بإنشاء جسم مستقل للتحقيق في جرائم الشرطة
النائب سامي أبو شحادة
عرب ٤٨

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، بإنشاء جسم تحقيق مستقل من خارج الشرطة يقوم بالتحقيق في خروقات جهاز الشرطة وعناصره.

وجاء هذا المطلب، في خطاب أبو شحادة في الكنيست أمس الإثنين، على إثر الأحداث الأخيرة في يافا، والتي اعتدى خلالها عناصر الشرطة على سكان من المدينة.

وختم أبو شحادة بالقول إن "جهاز التحقيق في داخل الشرطة (ماحاش)، بحسب عدد من مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل، يقوم على مدار سنوات طويلة بتبييض جرائم الشرطة ومنحها بذلك الشرعية".


#يافا
#التجمع
#المشتركة
#سامي أبو شحادة
#عنف الشرطة

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