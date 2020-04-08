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كورونا في المجتمع العربي: جسر الزرقاء وأم الفحم الأكثر إصابة بالفيروس

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 10:23

كورونا في المجتمع العربي: جسر الزرقاء وأم الفحم الأكثر إصابة بالفيروس
من قرية حورة بالنقب
عرب ٤٨

ننشر فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأربعاء، وفقا لبيان وزارة الصحة الإسرائيلية:

تل أبيب ويافا (مختلطة) 413

بئر السبع (عربا ويهودا) 122

حيفا (مختلطة) 118

اللد (مختلطة) 52

الرملة (مختلطة) 48

كرميئيل (مختلطة) 24

نوف هجليل (مختلطة) 24

جسر الزرقاء 23

أم الفحم 22

عكا (مختلطة) 16

دبورية 16

طمرة 15

جت 13

باقة الغربية 12

الشبلي أم الغنم 10

معالوت وترشيحا (مختلطة) 10

الطيبة 9

الناصرة 9

دير حنا 8

رهط 7

المغار 7

كسيفة 7

سخنين 6

إكسال 6

بير الكسور 5

كفر قاسم 4

طلعة عارة 4

عيلبون 3

جلجولية 3

الطيرة 3

عين ماهل 3

يافة الناصرة 3

بسمة 2

بقعاثا (الجولان) 2

بسمة طبعون 2

جديدة المكر 2

جولس 2

كفر كنا 2

كفر قرع 2

كفر ياسيف 2

شفاعمرو 2

البعينة نجيدات 2

أبو غوش 1

أبو ربيعة 1

البعنة 1

دير الأسد 1

زيمر 1

حرفيش 1

طوبا الزنغرية 1

مجدل شمس (الجولان) 1

مسعودين العزازمة 1

عرعرة النقب 1

نحف 1

عسفيا 1

عرابة 1

قلنسوة 1

تل السبع 1.


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#كورونا في المجتمع العربي

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