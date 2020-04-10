رهط: تمديد اعتقال مشتبهين بإطلاق النار

مددت المحكمة في مدينة بئر السبع اليوم، الجمعة، اعتقال المشتبهين بإطلاق النار على أفراد الشرطة في مدينة رهط، والذي أسفر عن إصابة شرطيين.

وجاء تمديد اعتقال المشتبهين تلبية لطلب الشرطة، واستمرارا للتحقيقات في عملية إطلاق النار على أفراد الشرطة في مدينة رهط، أمس الخميس، وتم إقرار تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية لغاية يوم 14 نيسان/ أبريل الجاري.

وجرى اعتقال 13 مشتبهًا من سكان رهط، في وقت سابق، بضلوعهم بعملية إطلاق النار تجاه الشرطة، فيما تم اعتقال 22 مشتبهًا بـ"ضلوعهم بالتهديد وحيازة السلاح والذخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاعتداء وتشويش عمل الشرطة.

يذكر أن مدينة رهط شهدت، أمس، يومًا مشحونا بعد نشوب شجار مسلح تخلّله إطلاق نار متبادل بين الحيّين 21 و32، صباحا، غير أنّ الشرطة اختزلت الشجار في حدث واحد فقط: إطلاق النار على دوريّتها فقط.