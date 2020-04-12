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شقيب السلام: مصرع إبراهيم أبو عاذرة في حادث طرق

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 11:47

شقيب السلام: مصرع إبراهيم أبو عاذرة في حادث طرق
من مكان الحادث، الليلة الماضية
عرب ٤٨

فُجعت قرية شقيب السلام بوفاة الشاب إبراهيم أبو عاذرة (35 عاما) صباح اليوم، الأحد، في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، متأثرا بإصابته البالغة في حادث طرق.

وأعلنت الطواقم الطبية في المستشفى وفاة الشاب، متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها، الليلة الماضية، في حادث طرق مروع وقع بين سيارته وشاحنة على شارع 6 قرب مفرق كريات غات، جنوبي البلاد.

وحاولت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إنقاذ حياة الشاب وأجرت له عمليات إنعاش ثم نقلته بمروحية إلى المستشفى، وهو بحالة حرجة، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل واضطرت لإعلان وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

67 شخصا بينهم 22 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع 2020

وبهذا فقد بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 67 شخصا بينهم 20 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.


#النقب
#حوادث الطرق
#شقيب السلام
#إبراهيم أبو عاذرة

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