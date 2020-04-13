كورونا في أم الفحم: الشعبية تهدد بالتظاهر إذا استمرت السلطات بالتجاهل

ناشدت اللجنة الشعبية في أم الفحم أهالي المدينة بالالتزام بالبيوت وعدم الخروج تحت أي ظرف، وذلك في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين في أم الفحم إلى 48 مصابا، لغاية الآن.

وتوجهت إلى رئيس البلدية ولإدارة البلدية بتحمل مسؤولياتهم بإلزام المحال التجارية والمؤسسات المحلية بالإغلاق الفوري لأبوابها، ومنع خروج العمال من البلدة.

كما حذرت اللجنة الشعبية الشرطة وطالبتها بالقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه المدينة، وفرض وإلزام المواطنين والمتاجر على اتباع توجيهات وتعليمات الجهات المسؤولة، وعدم التساهل بهذا الأمر لخطورته.

وقالت اللجنة إنه "في حال استمرار الشرطة ومؤسسات الدولة بالاستمرار بسياسة التجاهل فإننا نعلنها بأننا سنقوم بتنظيم مظاهرة غضب أمام مركز الشرطة خلال الأيام القليلة القادمة".

وختمت بالتوجه أيضا لكافة المؤسسات والهيئات المحلية لتحمل مسؤولياتها وتكثيف جهودها لمواجهة هذا الوباء، مؤكدة "نحن على ثقة بأننا معا وبتكاتف كل الجهود سننتصر".