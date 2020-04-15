قرابة 448 إصابة بكورونا في المجتمع العربي.. ارتفاع بنسبة 25%

وصل عدد مرضى فيروس كورونا المستجد في البلدات والمدن العربية إلى 448 حالة، وفقا للمعطيات الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بما لا يشمل المدن والبلدات المختلطة.

وأوردت الوزارة في بيانها عدد الإصابات وحالات التعافي وعدد الخاضعين للحجر الصحي الاحترازي لمخالطتهم مصابين في كل بلد، بالإضافة إلى نسب الإصابة بالفيروس، بما في ذلك في المدن والبلدات المختلطة.

يشار إلى أن البيانات الرسمية التي صدرت عن الوزارة تشمل الفحوصات التي ظهرت نتائجها حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء.

وفي أعقاب نشر المعطيات الأخيرة، قالت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان صدر عنها، إن "المعطيات مقلقة جدًا، وإن الأعداد بازدياد خاصة في منطقة الشاغور، بعد الإعلان عن وجود 25 إصابة في دير الأسد".

وأوضحت الهيئة العربية للطوارئ أن "نسبة الارتفاع بالإصابات عند المجتمع العربي 25٪؜ مقابل 10٪؜ في الشارع الإسرائيلي". وناشدت "الجمهور للعمل الجاد للحد من انتشار الفيروس من خلال الالتزام التام وبالبقاء بالبيوت وبكلّ تعليمات الوقاية".

هذا وأعلن مجلس كفر كنا المحلي، في بيان صدر عنه، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، وجاء في البيان: "قام مسؤولون في وزارة الصحة بتبليغنا بوجود حالتين جديدتين في كفركنا".

وأوضح المجلس المحلي أن "الحالة الأولى لشخص يتواجد بحجر صحي بيتي منذ تلقيه نتيجة الفحص وهو بحالة صحية جيدة، والثانية لشخص يتواجد بأحد المستشفيات نتيجة مشاكل صحية أخرى".

وشدد المجلس في بيانه على "ضرورة الالتزام بالتعليمات وزيادة منسوب الحيطة والحذر خصوصا بعد تفاقم نسبة الإصابات في بلداتنا العربية". وأضاف البيان "نرجو لبس الكمامة والحفاظ على مسافة تباعد مترين وغسل اليدين وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى".

وطالب الأهالي بـ"التوجه الفوري لإجراء فحوصات في أقرب محطة يوفرها صندوق المرضى الخاص بكل واحد وواحد منا عبر الاتصال بطبيبك الخاص وطلب تسجيلك للفحص"، وأشار إلى أن صندوق المرضى "كلاليت"، سيجري يوم الثلاثاء القادم فحوصات في كفركنا.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس المجلس المحلي في كفر كنا، أن الحالة الثانية التي تم الإعلان عنها اليوم كانت نتيجة "خطأ مخبري"، مؤكدا أن الحالة أجرت الفحص مرتين متتاليتين وجاءت النتائج سلبية.

في ما يلي المعطيات، وفقا لبيان وزارة الصحة:

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات - 2,382، حالات الشفاء - 232

تل أبيب ويافا: الإصابات - 477، حالات الشفاء - 176

حيفا: الإصابات - 142، حالات الشفاء - 32

نوف هجليل: الإصابات - 32، حالات الشفاء - 3

اللد: الإصابات - 74، حالات الشفاء - 21

الرملة: الإصابات - 60، حالات الشفاء - 13

عكا: الإصابات - 18، حالات الشفاء - 4

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 12، حالات الشفاء - 5

البلدات العربية:

أم الفحم: الإصابات - 49، حالات الشفاء - 5

جسر الزرقاء: الإصابات - 36، حالات الشفاء - 3

دبوري: الإصابات - 24، حالات الشفاء - 1

باقة الغربية: الإصابات - 21، حالات الشفاء - 1

رهط: الإصابات - 30، حالات الشفاء - 3

جت: الإصابات - 20، حالات الشفاء - 1

طمرة: الإصابات - 16، حالات الشفاء - 7

الناصرة: الإصابات - 13، حالات الشفاء - 1

الطيبة: الإصابات - 11، حالات الشفاء - 1

كفر قاسم: الإصابات - 12، حالات الشفاء - 1

شبلي أم الغنم: الإصابات - 10، حالات الشفاء - 0

دير حنا: الإصابات - 10، حالات الشفاء - 1

دير الأسد: الإصابات - 25، حالات الشفاء - 1

طلعة عارة: الإصابات - 9، حالات الشفاء - 0

المغار: الإصابات - 8، حالات الشفاء - 2

كسيفة: الإصابات - 7، حالات الشفاء - 1

جلجولية: الإصابات - 7، حالات الشفاء - 0

شفاعمرو: الإصابات - 7، حالات الشفاء - 2

سخنين: الإصابات - 7، حالات الشفاء - 3

كفر قرع: الإصابات - 6، حالات الشفاء - 1

البقيعة: الإصابات - 9، حالات الشفاء - 1

إكسال: الإصابات - 12، حالات الشفاء - 1

الطيرة: الإصابات - 5، حالات الشفاء - 0

عيلبون: الإصابات - 5، حالات الشفاء - 1

بئر المكسور: الإصابات - 5، حالات الشفاء - 0

عسفيا: الإصابات - 4، حالات الشفاء - 1

نحف: الإصابات - 4، حالات الشفاء - 1

عين ماهل: الإصابات - 5، حالات الشفاء - 0

عرابة: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 0

يافة الناصرة: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 2

زيمر: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 1

كفر ياسيف: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 2

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 0

جولس: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 1

حرفيش: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

بسمة طبعون: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 1

البعينة النجيدات: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 1

كابول: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

الفريديس: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

مجد الكروم: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

عرعرة: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

كفر كنا: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

أبو غوش: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 1

البعنة: الإصابات - 6، حالات الشفاء - 1

الرامة: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

أبو ربيعة: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

كسرى – سميع: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

أبو سنان: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

عرعرة النقب :الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

تل السبع: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

قلنسوة: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 1

بالإضافة إلى 16 حالة إصابة، وحالة شفاء واحدة، في التجمعات السكنية التي يقطنها أقل من 5 آلاف مواطن.

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 2

مجدل شمس: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0