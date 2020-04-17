رغم الإصابات المرتفعة: محطة فحص كورونا في أم الفحم خالية

لم تشهد محطّة فحص كورونا في مدينة أم الفحم، اليوم، الجمعة، إقبالا من الأهالي كما كان متوقعًا، خصوصًا أن المدينة تتصدّر عدد الإصابات في البلدات العربيّة.

والمحطة، الموجودة في السوق البلدي في المدينة ستبقى مفتوحة ليوم غدٍ، السبت، أيضًا.

وناشد عضو اللجنة المشرفة على سريان عمليات الفحص، أسعد جبارين، أهالي مدينة أم الفحم بالاتصال على نجمة داوود الحمراء 101 وترتيب الأمر لإجراء الفحوصات"، وقال إنّ "أم الفحم تشهد تصاعدًا في حالات الإصابة بكورونا، وإجراء الفحص واجب على كل واحد منا. الرجاء التزموا بيوتكم".

في السّياق ذاته، قال رئيس بلديّة أم الفحم، د. سمير محاميد، إنها لن تفتح أكشاك في رمضان، وإن الإفطار المنزلي "سيقتصر على العائلة المصغرة فقط".

وأعرب، في بيان صادرٍ عنه، عن قلقه الشديد "إثر استمرار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم"، مشيرا إلى أنّ "البلدية ستصدر تعليمات صارمة لأصحاب المحلات والسكان في اليومين القريبين".

وأضاف محاميد "للأسف الشديد نحن بدالة تصاعدية في أم الفحم. استحلفكم بالله بالتزام بيوتكم وَلَن نسمح بفتح الأكشاك في رمضان هذا العام. احتكاكنا مع بعض سيزيد من الوباء لذلك، لا تخرجوا من بيوتكم ولا تتجمعوا. تناول الإفطار في رمضان هذا العام فقط مع النواة الصغيرة في البيت. وصلوا التراويح في بيوتكم".

ووصل عدد المصابين بالفيروس في المدينة إلى 48، بينما وصل عدد المتعافين إلى 5.