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الهيئة العربية للطوارئ: المصادقة على 30 مليون شيكل للطرود الغذائية برمضان

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 15:28

الهيئة العربية للطوارئ: المصادقة على 30 مليون شيكل للطرود الغذائية برمضان
غرفة الطوارئ في شفاعمرو
عرب ٤٨

قالت الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الخميس، إنه تمت المصادقة من قبل وزارة الداخلية على تحويل 30 مليون شيكل للطرود الغذائية في البلدات العربية، وذلك بعد توجهها واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المتمثلة برئيسها مضر يونس، إلى جانب أيمن سيف، المكلف من قبل وزارة الداخلية بمتابعة ملف الكورونا في المجتمع العربي.

وقامت الهيئة العربية للطوارئ برصد وتقدير الاحتياجات للطرود الغذائية للعائلات المستورة في المجتمع العربي خلال شهر رمضان المبارك، من خلال استطلاعات وتواصل مع مسؤولين في السلطات المحلية، وبناءً عليه قدمت الهيئة توصياتها بهذا الخصوص للوزارة.

يذكر أن هذا الأمر سيمنح سد احتياجات 60 ألف عائلة عربية، إذ تصل قيمة كل قسيمة شراء 500 شيكل، و4 مليون شيكل لطرود غذائية لعائلات المرضى، بالإضافة إلى 11 مليون شيكل لأدوات ومعدات الرقابة للسلطات المحلية، ومطالب أخرى قيد البحث.


#كورونا
#رمضان
#فيروس كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ

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